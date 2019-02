Jean-Luc Brassard sur la Côte-Nord pour contrer la violence dans le sport

De la violence psychologique, de la violence sexuelle, de la violence physique, de l'intimidation, de la cyberintimidation qui prend sa place malheureusement dans le sport aussi , explique le directeur général et cofondateur de Sport'Aide, Sylvain Corteau.

Sylvain Corteau, directeur général et cofondateur, Sport'Aide Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Pour contrer ce problème, le gouvernement du Québec a désigné une équipe d'ambassadeurs de l'esprit sportif pour offrir de l'information sur la création d'environnements sains pour la pratique du sport.

En ce moment, le monde regarde le Québec dans la manière où on va de l'avant pour gérer ce problème-là. Jean-Luc Brassard, ambassadeur esprit sportif, médaillé olympique

Ces ambassadeurs sensibilisent et informent les citoyens et les élus sur les moyens pour faire échec à la violence. Le message semble très bien reçu par les associations sportives locales.

Le monde, souvent, aime mieux fermer les yeux qu'admettre le problème. Ce n'est pas le bon réflexe à avoir. Kevin Lavoie, président du CA du club de compétition de ski Gallix

Plus de 80 % des cas de violence dans le sport pourraient être réglés si l'entourage des jeunes sportifs se tenait informé de leur bien-être, selon Jean-Luc Brassard.

Jean-Luc Brassard, au Mont Gallix Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

À son avis, même si le besoin de pousser son enfant à la performance peut être grand, le plaisir demeure la meilleure forme d'encouragement.

Les meilleurs sportifs en ce moment, ils ont 17 ans et où sont-ils? Ils sont devant la télé, devant les jeux vidéos, parce qu'ils sont écoeurés. On a vu qu'il y avait un potentiel de devenir champion du monde à 10 ans. Et plutôt que de les laisser s'épanouir à s'amuser à faire leur sport, on les a drillés comme s'il y avait une obligation de sauver l'humanité en faisant leur sport. Le fun a été évacué de la fonction du sport , soutient le médaillé olympique.

La tournée se terminera dimanche au Mont Ti-Basse, lundi à Baie-Comeau et mardi à Forestville et aux Bergeronnes.

