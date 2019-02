En route vers le Vietnam, Kim Jong-un passe en Chine

Le convoi a traversé après 21 h (locales) le pont qui relie la Corée du Nord à la ville chinoise de Dandong, ont rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap et le site spécialisé NK News, alors que les journalistes présents sur place étaient empêchés par les forces de l'ordre d'approcher de la voie ferrée.

Les occupants d'un hôtel donnant sur le pont ont dû quitter les lieux dès vendredi, en raison de « travaux de rénovation » impromptus.

L'agence officielle nord-coréenne KCNA a annoncé à l'aube de dimanche que Kim Jong-un avait quitté Pyongyang pour son second sommet avec M. Trump après leur face-à-face historique de Singapour en juin.

« Les hauts responsables du parti, du gouvernement et des forces armées présentent leurs vœux sincères de succès à Kim Jong-un [...] et lui souhaitent un bon voyage », a indiqué KCNA.

L'arrivée du train en Chine fait suite à des spéculations entourant les préparatifs de la rencontre américano-nord-coréenne prévue mercredi et jeudi à Hanoï.

Plusieurs sources vietnamiennes avaient indiqué en privé que Kim Jong-un, dont les déplacements ne sont jamais annoncés officiellement à l'avance, arriverait par le train jusqu'à la gare de Dong Dang, frontalière de la Chine, avant de gagner Hanoï par la route.

Samedi, des journalistes de l'AFP ont vu des militaires vietnamiens déployés à la gare ainsi que le long de la route conduisant à la capitale, distante de 170 km.

Les autorités ont déjà annoncé la fermeture de cette route à compter de mardi entre 6 h et 14 h (heures locales), laissant supposer que le dirigeant nord-coréen l'emprunterait à ce moment-là.

Dans une vidéo, on peut voir un train semblable a celui déjà emprunté lors des voyages de Kim Jong-un traverser samedi le pont reliant la Chine et la Corée du Nord. Photo : Associated Press / Dake Kang