Match nul entre les élus de Saguenay et les représentants des médias

L’activité de financement a eu lieu sur une patinoire aménagée derrière l'église Christ-Roy, près des locaux de l'organisme.

L'équipe des élus était composée des conseillers Michel Tremblay, Michel Thiffault, Kevin Armstrong, Martin Harvey, Jonathan Tremblay et Julie Dufour.

On entendait des gens nous encourager, on pense que c’est un bon succès , affirme notre collègue Nicolas Saint-Pierre, gardien de but de l’équipe des médias.

On dirait que ça devient une tradition, ce tournoi entre journalistes et conseillers municipaux. Nicolas Saint-Pierre, gardien de but de l'équipe des médias

Le tout s'est conclu par un résultat nul de 9-9.