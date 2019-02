Un sondage qui facilite le recrutement de bénévoles à Saint-Nazaire

Plus de 250 personnes ont répondu au sondage des trois municipalités.

Le coordonnateur des loisirs de la municipalité de Saint-Nazaire, Jean-Philippe Fortin, se réjouit de l’enthousiasme des habitants qui souhaitent s’impliquer.

L’engagement citoyen est très important pour une municipalité. Une quinzaine de bénévoles offrent de leur temps pour le festival d'hiver de Saint-Nazaire , affirme-t-il.

Le sondage a permis à la municipalité de trouver plus facilement des bénévoles motivés à participer aux festivités locales.

Quand j'ai su qu'ils cherchaient des bénévoles, je trouvais ça intéressant de m'impliquer pour montrer à mon fils qu'il y avait aussi des belles activités au village , indique Julie Bouchard, bénévole du Fest'Hiver de Saint-Nazaire.

Le maire Jules Bouchard reconnait l’importance des bénévoles pour dynamiser la ville.

On voit des familles venir s’amuser au cours de la journée et profiter des activités. C’est bien que les gens participent et s’impliquent aussi dans l’organisation.

Jules Bouchard, maire de Saint-Nazaire