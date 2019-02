Des joueurs du Canadien de Montréal initient des jeunes de la région au hockey

Au cours des trois dernières fins de semaines, environ 80 jeunes de 4 à 8 ans du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été initiés au hockey grâce au programme Apprenez et jouez du Canadien de Montréal. Ils ont eu droit à six heures de formation avec des anciens joueurs du Tricolore.

Pour l’instructeur-chef du programme, Gilbert Delorme, il est important de mettre la jeune génération en contact avec le sport national du Québec.

Les participants au programme n'avaient jamais eu accès à ce sport.

C’est pour initier les jeunes de 4 à 8 ans au hockey. C’est impressionnant l’amélioration qu’on a vue en trois semaines. Le but c’était de leur faire aimer le hockey , lance-t-il.

L’an prochain, ils vont achaler maman et papa pour s’inscrire dans la ligue mineure. Gilbert Delorme, instructeur-chef du programme Apprenez et jouez

Le programme visait à donner de la formation à des jeunes de 4 à 8 ans qui n'avaient jamais joué au hockey. Photo : Radio-Canada

Le programme, qui existe depuis trois ans à Montréal, prend de l'expansion dans les régions.

C'est la première fois qu'il avait lieu au Saguenay, mais Gilbert Delorme compte bien récidiver l’an prochain.

C’est définitif qu’il va y en avoir un autre au Saguenay. On veut plus de jeunes pour l’an prochain , affirme celui qui est aussi un ancien joueur des Saguenéens et de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les enfants pourront repartir avec un équipement complet de hockey. Photo : Radio-Canada

Plus de 80 jeunes ont participé au programme cette année dans la région.

Après l'entraînement, les jeunes repartiront avec un équipement complet de hockey et bien des souvenirs en tête.