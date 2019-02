Prendre soin de la santé mentale des jeunes joueurs de hockey

Vendredi soir, une rencontre spéciale des Olympiques de Gatineau avait lieu contre le Phoenix de Sherbrooke. Le Centre d'aide 24/7 était présent pour sensibiliser les partisans à l'importance de la santé mentale.

La directrice des services aux joueurs à Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Natacha Llorens, affirme que les sportifs de haut niveau sont exposés aux risques de développer des troubles de santé mentale. Évidemment, ça reste des jeunes qui n'ont pas toute la maturité pour gérer certaines situations , a-t-elle insisté.

C'est une clientèle qui est vulnérable. Ce n'est pas parce qu'ils font du sport qu'ils sont à l'abri. Justement, ils ont d'autres pressions. Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs à Ligue de hockey junior majeur du Québec

Être loin de la maison, vivre dans une famille d'accueil et ne pas savoir vers qui se tourner : toutes ces choses peuvent être des facteurs aggravants, selon Mme Llorens.

L'ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville, Jean-Sébastien Fournier, ajoute avoir été affecté par le fait de continuellement être sur la route, de devoir faire preuve d'autodiscipline pour sa scolarisation et d'être séparé de plusieurs proches.

Quand j'avais été échangé, il fallait que je parte quasiment le lendemain, parce qu'on jouait par la suite à l'Île-du-Prince-Édouard. Jean-Sébastien Fournier, ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville

À son époque, la sensibilisation se faisait plus rare, mais il a eu la chance de tomber sur des familles accueillantes, a-t-il raconté.

Former pour agir

Pour une deuxième année, la LHJMQ offre des activités de sensibilisation pour former ses joueurs et son personnel, en partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale. Ces ateliers de trois heures, donnés par le Centre d'aide 24/7, aident les joueurs à reconnaitre les signes de détresse, mais leur enseignent surtout à réagir devant un appel à l'aide.

Depuis une dizaine d'années, la ligue dispose également d'un programme d'aide aux joueurs qui éprouvent des difficultés.

Dans 80 % des cas, les gens qui commettent un suicide donnent des signes, mais ces signes-là sont souvent très difficiles à décoder pour l'entourage , a expliqué M. Plamondon. Sans leur en faire porter toute la responsabilité, Mme Fortier a indiqué que les joueurs pouvaient ainsi référer leurs partisans en détresse et s'aider entre eux.

Ces jeunes hommes sont encouragés à aller cherche de l'aide si nécessaire, un exemple à suivre pour les plus jeunes qui les admirent.

On veut que ce soit de bons ambassadeurs à différents niveaux. Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs à Ligue de hockey junior majeur du Québec

Une réelle préoccupation

Michelle Fortier, professeure à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa, croit qu'il faut s'attaquer au problème plus sérieusement. Elle mentionne que de plus en plus de recherches semblent démontrer que les athlètes sont sous beaucoup de pression et que ça a un effet sur leur santé mentale .

Mme Fortier soutient que tout le monde n'a pas le même degré de résilience devant des situations qui peuvent être stressantes. Il y a un danger de se retrouver avec une dépression, de l'anxiété ou un cas d'épuisement, selon elle.

Cette dernière a salué l'initiative de vendredi soir, mais a réitéré que ce n'était pas suffisant. Elle croit qu'il faut trouver des moyens pour que l'entourage de ces athlètes supporte ceux-ci sans leur infliger de pression supplémentaire.

Les entraîneurs ont un gros rôle à jouer quand on parle de santé mentale [...] les parents aussi. Michelle Fortier, professeure à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa

De son côté, M. Plamondon conclut que chaque petit geste compte quand on parle de sensibilisation à la santé mentale.

Avec les informations d'Ismaël Sy