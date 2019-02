Apprendre le crochet pour fabriquer des sacs réutilisables

Ces nouveaux ateliers d'artisanats gratuits sont à saveur écologique.

Là cette semaine on essaye de faire des sacs à fruits ou à légumes à la place de prendre des sacs de plastique à l'épicerie. Alors c'est un bel engouement. Et aujourd'hui je trouve ça l'fun, parce qu'il y a un grand intérêt de plus en plus de la population , se réjouit la présidente, Lynda Taddio.

Les femmes suivaient les étapes indiquées pour fabriquer un sac réutilisable. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

La semaine passée, il y avait le tampon démaquillant. Alors à la place de toujours le jeter son espèce de petit tampon, on peut prendre le tampon qu'on a confectionné , explique la Coordonnatrice à l'animation à la Corporation de la Maison Dumulon, Josée Hardy-Paré.

Stéphanie Hébert et sa fille de 12 ans, Florence, apprennent à fabriquer un sac pour les fruits et légumes. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Stéphanie Hébert et sa fille de 12 ans, Florence, ont tenté l'expérience.

On veut apprendre de nouvelles choses, le savoir traditionnel , a indiqué Mme Hébert. C'est difficile , a renchérit sa fille.

Les 16 et 23 mars 2019, les participants pourront découvrir le tricot.