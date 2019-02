Un outil pour trouver de nouveaux lieux de plein air en Outaouais

Il y a beaucoup de lieux [de plein air] qui sont méconnus. Ce n'est pas difficile de trouver un lieu, mais c'est difficile de faire la comparaison et de découvrir de nouveaux lieux , estime Charles-Antoine Rioux, gestionnaire de projets à Loisir sport Outaouais.

Son organisme a donc entrepris de répertorier tous ces lieux et de les intégrer dans un moteur de recherche, avec le soutien financier du Fonds d’appui au rayonnement des régions du gouvernement provincial, des quatre MRC de l’Outaouais, de la Ville de Gatineau et de la Commission de la capitale nationale.

Les visiteurs peuvent entrer leurs critères de recherche, en fonction desquels des idées leur sont suggérées. Pour l'instant, le site recense plus de 80 sentiers, uniquement de randonnée pédestre et de raquette.

On termine l'inventaire de ski de fond cet hiver et on planifie ajouter des activités de ski nautique et d'eau calme dès le printemps. Comme l'Outaouais est le paradis du nautique au Québec, on y va avec notre identité. Le but est d'ajouter une activité chaque saison. Idéalement, à la fin, on aurait l'escalade, l'escalade de glace, le vélo, le vélo de montagne, tous les types de plein air , a souligné M. Rioux.

Cet inventaire prend du temps, ce qui explique qu'il soit complété petit peu par petit peu. Notamment, chaque sentier est testé par des employés de Loisir sport Outaouais avant d'être ajouté au portail, pour s'assurer que l'aménagement est de qualité et qu'il est classé selon les bons critères.

L'organisme planifie d'ajouter chaque semaine un lieu de pratique.

Avec les informations de Roxane Léouzon