Richard Martel souhaite que le plan fédéral de protection du caribou soit revu

Richard Martel estime que, dans sa forme actuelle, le plan causerait la perte de 9000 emplois dans la province et de centaines de millions de dollars en retombées économiques.

Ce n’est pas strictement à cause de l’industrie forestière qu’il y a une diminution du caribou. On invite les scientifiques à regarder ce qui produit ça. Je pense que les changements climatiques, c’est une cause. Ce n’est pas clair pour nous autres et on dirait qu’on concentre tout ça sur l’industrie forestière , déplore Richard Martel.

Il a fait parvenir une lettre à la ministre McKenna pour lui demander officiellement de revoir les lignes directrices du plan de protection du caribou forestier.

Pas de fermeture d'usines selon Richard Hébert

Pour sa part, le député de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, affirme qu'il a discuté de cette question avec la ministre McKenna cette semaine.

Il se veut rassurant.

Catherine McKenna me dit qu’il n’y aura pas de mesures qui vont être prises dans le but de faire fermer des usines et des villes forestières comme Dolbeau-Mistassini [...]. J’ai parlé au secrétaire parlementaire Sean Fraser qui me dit la même chose. Il n’y aura pas de mesures qui vont être prises comme ça dans le dos de tout le monde , souligne le député.

Richard Hébert et Justin Trudeau discutent avant d'entrer à la Chambre des communes. Photo : Radio-Canada

Richard Hébert ajoute qu’il faut trouver un équilibre entre la protection du caribou et le développement économique.

Il ajoute que le gouvernement fédéral a la responsabilité légale de protéger les espèces. Ce sont toutefois les provinces qui doivent appliquer les mesures de protection.

Richard Hébert souligne que 60 000 personnes travaillent dans l’industrie forestière au Québec.