Un souper aux saveurs africaines au Témiscamingue

C'est la deuxième fois que l'événement est organisé à Ville-Marie, mais il a déjà gagné en popularité.

Cette fois, les organisateurs ont loué une plus grande salle pouvant accueillir les 75 femmes et enfants invités à la soirée samedi.

Le Témiscamingue attire de plus en plus de nouveaux arrivants de pays africains, d'où l'importance d'organiser cette activité de rencontre.

On sent l'intérêt, la curiosité des Témiscamiennes et Témiscamiens de connaître leur culture [africaine]. L'idée c'est de rencontrer et de défaire certains préjugés, de faire en sorte que les femmes se rencontre physiquement. Il va y avoir plein de femmes immigrantes qui vont venir déguster les mets et des femmes du Témiscamingue qui vont aussi venir échanger, discuter et goûter , explique Caroline Saucier du Centre des femmes du Témiscamingue.

Hannatou Tankary du Niger a participé l'an passé comme invitée. Cette année elle a décidé de prendre part à l'organisation.

Je pense qu'il y a toujours un besoin, je crois que c'est un cadre d'échanges, une occasion pour faire un brassage et casser la glace et partir au-delà des préjugés. Hannatou Tankary

Le Centre de Femmes du Témiscamingue travaille en collaboration avec le Carrefour jeunesse emplois dans le but d'organiser un plus gros souper mixte.