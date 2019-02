Ouverture officielle du complexe sportif Desjardins à Rimouski

La Ville de Rimouski dit avoir analysé plusieurs options avant de mettre en place la tarification des activités du nouveau complexe sportif Desjardins.

Le budget de fonctionnement est une de ces options puisque la tarification va couvrir 80 % des frais de fonctionnement du complexe qui s’élèvent à deux millions de dollars annuellement.

L'administration municipale a aussi étudié les tarifs de complexes sportifs comparables à ceux de Rimouski, comme ceux de Saint-Hyacinthe et de Victoriaville.

Ce sont nos villes comparables , explique la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Rimouski, Karine Desrosiers.

On a plusieurs paramètres qu'on doit prendre en compte quand on établit une tarification. Le premier, c'est le coût de fonctionnement du bâtiment. On a des coûts d'opération, mais on a aussi un coût d'investissement.

Karine Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Ville de Rimouski