Deuxième journée de consultation pour Vision zéro

Le projet prévoit des mesures d'aménagement et de sécurité routière, en réduisant entre autres à 40 km/h la limite de vitesse sur les rues résidentielles et collectrices.

La question divise les Trifluviens depuis plusieurs mois.

Les gens n'ont pas très bien compris le projet. Il y a des gens qui nous disent : « à la place, vous devriez améliorer le transport en commun, les corridors scolaires, le déneigement », mais tout ça en fait partie, de Vision zéro , affirme la conseillère du district des Forges, Mariannick Mercure.

Je suis convaincue qu'on va trouver une solution qui va faire l'affaire de la majorité. Mariannick, Mercure, conseillère du district des Forges

La mesure la plus controversée du projet est la réduction de la vitesse à 40 km/h.

Moi, je suis intéressé qu'on fasse attention à la vitesse sur les routes, pas nécessairement à avoir un 40km/h pour l'ensemble de la ville, mais déjà, on se sensibilise ,avance Marcel Genest, présent à la bâtisse industrielle.

Certains citoyens craignent que les mesures d'apaisement de la circulation nuisent à la rapidité des véhicules d'urgence.

Si quelqu'un tombe avec une crise de coeur ou qu'il y a un accident, la police, les pompiers et les ambulanciers, à quelle vitesse vont-ils rouler pour se rendre sur les lieux? C'est vraiment ridicule , demande Roger Thibodeau, un citoyen présent lors de la consultation de samedi.

Le conseiller de Marie-de-l'Incarnation, Denis Roy, croit que les consultations publiques ont permis jusqu'ici de mieux faire comprendre le projet aux Trifluviens.

On s'aperçoit que quand on discute avec les gens, qu'on leur fait comprendre où on veut s'en aller, les moyens qu'on veut prendre pour y arriver, et le temps qu'on veut prendre pour y arriver, les gens trouvent ça pas mal moins pire qu'ils pensaient , croit M. Roy.

La première consultation publique, qui se tenait le 16 février, avait réuni plus de 200 personnes.

Les citoyens qui désirent faire entendre leur voix sur le projet Vision Zéro peuvent aussi le faire par écrit via le site web de la Ville de Trois-Rivières.

L'administration municipale prend en note l'ensemble des recommandations des citoyens et produira un rapport qui devrait être rendu public à la mi-avril.

Avec les informations de Anne-Andrée Daneau