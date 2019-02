Des citoyens veulent améliorer la sécurité routière du secteur Mi-Vallon à Sherbrooke

Un texte de Marie-Pierre Roy-Carbonneau avec Marie-Hélène Rousseau

L'événement, chapeauté par les conseillères municipales des arrondissements Rock Forest et du Carrefour, Annie Godbout et Évelyne Beaudin, visait à entendre les doléances des citoyens, qui se préoccupent notamment de la vitesse excessive des automobilistes dans ce quartier résidentiel.

J'habite sur la rue Marini où il y a trois traverses de piétons et aucun arrêt stop. J'aimerais vraiment que les automobilistes diminuent leur vitesse pour le bien-être des enfants [...] et je n'ai vu aucun policier faire du radar dans ma rue.

En plus de la vitesse dans le quartier, les citoyens tentent de trouver la meilleure solution pour tous dans le but de limiter les effets de l'afflux de voitures depuis l'ouverture du boulevard René-Lévesque. Certains ont évoqué la possibilité de prolonger le boulevard Mi-Vallon jusqu'à ce nouveau tronçon.

C'est certain que je comprends les gens sur Mi-Vallon qui ne veulent pas de trafic devant chez eux, mais quand je me construis sur un boulevard je m'attends à ce qu'il y ait plus de trafic que sur une petite rue. Je comprends les impacts pour eux, mais il faut penser pour tout le monde. Je pense que [de connecter le boulevard] Mi-Vallon, c'est une solution pour tout le monde.

Une citoyenne présente à la consultation publique