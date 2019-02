L’Opti-Neige renaît de ses cendres en 2019

Les organisateurs ont eu peine à trouver des partenaires pour soutenir financièrement l'événement après la perte de leur commanditaire principal Loto-Québec en 2017.

Il manquait de relève et il manquait de commanditaires , admet l'organisateur et membre du Club optimiste, Robert Proulx.

Le festival, qui coûte près de 30 000 dollars, n'a donc pas eu lieu en 2018 faute d'argent.

Sculpture sur neige Photo : Radio-Canada

Un coup de pouce de plusieurs entreprises locales et de la Ville de Matane a finalement permis le retour de cet événement qui accueille 21 sculpteurs samedi et dimanche.

Il y a des sculpteurs de la Beauce, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, et évidemment, il y a plusieurs sculpteurs locaux , souligne M. Proulx.

Même s'il y a eu relâche une année, les sculpteurs attendaient l'événement. Robert Proulx, organisateur de l'Opti-Neige

Sculpture sur neige Photo : Radio-Canada

Le concours de sculptures sur neige, les feux d'artifice et les spectacles attirent une dizaine de milliers de personnes tous les ans, selon M. Proulx.

Cette année, on innove un peu, on a un chapiteau donc les gens peuvent entrer se réchauffer , dit-il.

Un avenir assuré

L'organisateur se veut rassurant et mentionne que l'Opti-Neige ne compte plus faire relâche. Les partenaires qu'on a cette année, on leur a posé la question s'ils étaient prêts à nous accompagner quelques années et la réponse a été positive , soutient-il.

Sculpture de neige Photo : Radio-Canada

Le traditionnel feu d'artifice a lieu samedi soir et l'événement se clôture dimanche.

Une trentaine de membres du Club Optimiste de Matane ont pris part à l'organisation de cette fête familiale.