Michel Cadotte coupable d'homicide involontaire

Avec les informations de Karine Bastien

L’homme de 57 ans avait avoué avoir étouffée sa femme dans le lit qu'elle occupait dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Montréal, où elle recevait des traitements pour la maladie d'Alzheimer, dont elle était gravement atteinte.

Les jurés devaient donc décider s'il s'agissait d'un crime avec une intention, requise pour une condamnation de meurtre au deuxième degré, ou d'un homicide involontaire.

Ils ont finalement penché vers la version de la défense qui soutenait que Michel Cadotte n'était pas dans un état d'esprit stable lors des évènements.

Les avocats de l'homme plaidaient que leur client était atteint de dépression et qu'il n'en pouvait plus de voir sa femme souffrir depuis neuf ans, tandis que la Couronne avait fait valoir que M. Cadotte comprenait la portée de ses gestes et qu'il avait l'intention de tuer Mme Lizotte.

Un an avant les faits, Michel Cadotte avait appris que son épouse n'était pas admissible à l'aide médicale à mourir parce qu'elle ne pouvait consentir et qu'elle n'était pas considérée en fin de vie.

Cadotte remercie les jurés

Michel Cadotte a poussé un soupir de soulagement lorsque le juré numéro quatre a annoncé le verdict d’homicide involontaire.

« J’aimerais remercier le jury et la cour d’avoir écouté », a dit M. Cadotte à sa sortie de la salle de cour.

L’avocat de M. Cadotte, Nicolas Welt s’est quant à lui dit satisfait du verdict et espère que l'homme de 57 ans comme la famille de Mme Lizotte pourront maintenant amorcer un véritable processus de deuil.

« Je ne pense pas qu’il y aille personne de notre côté comme du côté de la famille de Mme Lizotte qui soit satisfait de ce qui s’est passé », a-t-il expliqué.

« C’est un moment triste, c’est un moment de faiblesse humaine qui a eu des conséquences absolument dramatiques tant pour M.Cadotte que Mme Lizotte. On est satisfait du résultat, mais on ne peut pas se dire satisfait de tout ce qui s’est passé avant ».

Plus de détails à venir.