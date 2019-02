Encore 15 à 25 centimètres de neige attendus dans l’Est-du-Québec

Un nouveau système dépressionnaire est en route vers l'Est-du-Québec. La Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine pourraient recevoir de 15 à 25 centimètres de neige dimanche et lundi. Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour la Baie-des-Chaleurs et la pointe gaspésienne.