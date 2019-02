Ontario : tempête de vent dans le Sud, pluie verglaçante et neige dans le Nord

Une tempête de vent est à prévoir pour tout le Sud de la province, où un bulletin météorologique spécial est en vigueur.

L’agence prévoit des vents destructeurs et de fréquentes rafales de 90 à 110 km/h dès dimanche matin.

Les vents très forts persisteront au cours de la nuit de dimanche à lundi et faibliront graduellement lundi. Environnement Canada

Environnement Canada soutient que de tels vents peuvent endommager les bâtiments, en plus de créer des pannes d’électricité.

De deux à cinq centimètres de neige sont également à prévoir dans le Sud de l’Ontario, dimanche après-midi. Mêlées à de forts vents, les conditions routières pourraient être dangereuses.

Pluie verglaçante et neige dans le Nord

Des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur Photo : Associated Press / Paul Sancya

Par ailleurs, des avertissements de tempête hivernale ou de pluie verglaçante sont en vigueur pour la plupart des régions du Nord de l’Ontario.

Hearst, Marathon, Timmins et Thunder Bay pourraient recevoir entre 15 et 30 cm par endroits dès samedi soir, selon Environnement Canada. Avec de forts vents, du quasi-blizzard est possible.

Elliot Lake, Sudbury et North Bay sont de leurs côtés touchés par une alerte de pluie verglaçante.

Les précipitations pourraient débuter sous forme de neige ou grésil samedi soir, pour se changer en pluie verglaçante dans la nuit.

L’agence gouvernementale demande aux résidents de ces secteurs d’éviter de prendre la route.