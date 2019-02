Des écoles francophones de l'Est de l'Ontario face à la pénurie de main-d'oeuvre

Ce Salon, qui s'est déroulé à l'École élémentaire catholique Horizon-Jeunesse, visait à pourvoir des postes dans divers services. Le CECCE acceptait les candidatures sur place de 10 h à 14 h.

D'après le CECCE, près de 400 personnes se sont déplacées dans l'espoir de décrocher un emploi, dont Nadine Mugirasoni.

Il y a beaucoup d'opportunités. On va essayer. Comme nous sommes des immigrants, on rencontre des problèmes quand on cherche du travail. Il faut avoir un diplôme d'ici. On va tenter, on va postuler , a raconté Mme Mugirasoni.

Ces offres ont également attiré Bogatienine Soro, un nouvel arrivant qui a foulé le sol canadien pour la première fois il y a à peine trois mois.

Comme j'étais enseignant dans mon pays déjà, je suis venu m'informer des possibilités d'emploi ici. Bogatienine Soro, chercheur d'emploi

La directrice des ressources humaines du CECCE, Laurie-Eve Bergeron, affirme chercher notamment des enseignants, des éducateurs, des secrétaires, des concierges et des spécialistes en informatique. Les professionnels des milieux des ressources humaines, des finances et des services de soutien à l'apprentissage, comme les psychologues, les travailleurs sociaux et les orthophonistes, sont aussi recherchés.

Courtiser le Québec

On a des salaires et avantages sociaux compétitifs. Notre taille de classes est plus petite que la moyenne des tailles de classes du côté du Québec, avec beaucoup beaucoup d'appui en salle de classe , a fait valoir Mme Bergeron.

En effet, la spécialiste en rémunération et impôt du CECCE, Nancy Pagé, indique qu'il y a un écart qui varie de 15 000 $ à 20 000 $ entre le salaire annuel d'un enseignant du Québec et celui d'un enseignant de l'Ontario.

Présentement, environ 40 % des employés du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est viennent du Québec et plusieurs d'entre eux traversent la frontière chaque jour pour se rendre au travail. Au Salon de l'emploi, il y a même un kiosque pour expliquer les changements en ce qui a trait aux impôts, dont les règles changent d'une province à l'autre.

Le conseil scolaire a confiance qu'il arrivera à pourvoir ces postes avant le début de la prochaine année scolaire, mais est conscient que l'éventualité des maternelles quatre ans au Québec pourrait compliquer davantage le recrutement d'enseignants dans les années à venir.

Avec les informations de Florence Ngué-No