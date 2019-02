Le Triathlon d'hiver de Val-d'Or pour inciter les gens à bouger

Plus de 130 personnes prendront part à l'événement, un nombre qui a baissé par rapport aux années dernières.

Trois épreuves sont proposés aux participants, avec 5 km de course en raquette, 10 km de patin à glace et 8 km de ski de fond patin ou classique dans les sentiers du club de ski de fond.

Un demi-parcours et un mini triathlon sont aussi proposés.

L'événement vise deux objectifs, explique Audrey-Ann Richard-Tremblay du comité organisateur.

Le premier c'est de promouvoir les activités qu'on peut faire dans la forêt récréative, encourager les gens à venir dehors, de faire du ski de fond, de la raquette, de faire du patin. N'importe quelle activité sportive pour profiter de l'hiver, dit-elle. C'est avant tout un événement participatif et festif, mais il y a aussi chaque année quelques personnes un peu plus compétitives, donc on veut quand même offrir un événement aux gens qui visent la performance.

Les participants sont principalement de Val-d'Or, mais il y en a plusieurs d'autres localités de l'Abitibi-Témiscamingue.