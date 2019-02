Le Collège des médecins reconnaîtra les diagnostics des infirmières spécialisées

Dans un communiqué, le Collège indique que les membres de son conseil d'administration ont adopté vendredi une résolution « qui aura pour effet d'améliorer l'accès aux soins en modifiant sa position à l'égard du diagnostic ».

Selon cette résolution, les IPS « seront autorisées à diagnostiquer les problèmes de santé courants » ainsi que six maladies chroniques, soit le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique et l'hyperthyroïdie.

« Notre objectif a toujours été de répondre le mieux possible aux besoins de la population », mentionne dans ledit communiqué le président du Collège, Mauril Gaudreault.

En début de semaine, la ministre caquiste de la Santé, Danielle McCann, a justement annoncé vouloir miser sur les IPS pour désengorger le réseau de la santé en leur permettant de poser des diagnostics.

Le Collège des médecins avait alors opposé une fin de non-recevoir. « Poser un diagnostic, c’est complexe. Nous pensons que seuls les médecins ont les connaissances et les compétences requises pour ce faire », déclarait justement M. Gaudreault en début de semaine.

Pour Christine Laliberté, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, la décision du Collège des médecins « représente une ouverture à laquelle nous nous attendions ».

« Cependant, [la décision] comporte certaines balises, mais il y a une belle ouverture et nous sommes disposées à collaborer avec le ministère, l'OIIQ [Ordre des infirmières et infirmiers du Québec], qui est notre ordre professionnel, et le Collège des médecins pour échanger sur le sujet et voir comment l'ensemble des infirmières praticiennes pourront faire la différence auprès de la population », a-t-elle indiqué sur les ondes de RDI.

Le Québec était l'une des seules provinces au pays où les infirmières praticiennes ne pouvaient pas poser de diagnostic médical de façon autonome. En Ontario, par exemple, quelque 3000 infirmières praticiennes spécialisées peuvent entre autres gérer des cliniques indépendantes.