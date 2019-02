Justin Trudeau rencontre des syndiqués de la construction à Toronto

Les délégués syndicaux de la section locale 183 de l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord (UIJAN) se sont réunis.

Ce syndicat représente plus de 52 000 travailleurs de la construction de la grande région de Toronto.

Justin Trudeau a d'abord prononcé un discours devant les membres.

Ce sont les syndicats qui se sont battus pour obtenir des salaires équitables, des heures raisonnables et des milieux de travail sécuritaire, a soutenu le premier ministre. À Ottawa, on suit votre exemple et on agit dans le meilleur intérêt des Canadiens.

Le premier ministre présente ses excuses quant à ses propos « mal compris », poursuit les critiques à l’égard du précédent gouvernement conservateur et vante les changements apportés par son équipe pour aider les travailleurs canadiens – un discours à saveur électoraliste #icito pic.twitter.com/MuvItSUPf8 — Philippe de Montigny (@philippedemo) 23 février 2019

Le premier ministre était accompagné de sa ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Patty Hajdu.