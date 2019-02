Il veut vous faire pousser du cannabis à la maison

Joshua Vautour, 38 ans, habite dans une banlieue d'Ottawa. De l'extérieur, sa maison ressemble à toutes les autres. Mais les plants de cannabis dans son garage racontent une tout autre histoire. Nous voici dans les bureaux de City Grow, une entreprise qui espère allier culture de cannabis et agriculture urbaine.

Un texte de Yasmine Mehdi pour Les malins

Tous mes amis pensaient que j’étais fou , confie Joshua Vautour de son garage exigu et surchauffé. Il y a 14 mois, l’entrepreneur ottavien quitte le domaine de l’informatique pour tenter sa chance dans l'eldorado du cannabis. Il n’a aucune expérience en botanique et jure n’avoir jamais, jamais consommé de cannabis.

Son idée est simple : offrir des mini-serres à une clientèle urbaine désireuse de faire pousser son propre cannabis.

On veut aider les gens à faire la culture du cannabis à la maison. Joshua Vautour, fondateur de City Grow

J’ai des voisins qui apprennent à faire pousser du cannabis, on a des gens avec des prescriptions qui ont besoin de cannabis moins cher et de meilleure qualité , explique l’entrepreneur.

Pendant qu’il explique ce qui l’a motivé à fonder son entreprise, Joshua ouvre un de ses appareils. À l’intérieur de ce qui ressemble à une petite armoire, on découvre un plant de cannabis presque arrivé à maturité.

Ce plant de cannabis, qui a poussé dans un appareil City Grow, est presque arrivé à maturité. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Ça marche très bien , affirme-t-il. City Grow vient à peine de se lancer en affaires, mais compte déjà une douzaine de clients. L’entreprise a également des plans d'expansion. Il envisage d'ouvrir des locaux à Ottawa et à Toronto dans les six prochains mois.

Les horticulteurs flairent aussi la bonne affaire

Lorsqu’on demande à Line Plante, des Serres Robert Plante Greenhouses, si elle pensait un jour conseiller des clients sur la culture du cannabis, elle éclate de rire.

Honnêtement, j’aime mieux faire pousser des belles fleurs , répond-elle. Depuis plus de 30 ans, son mari et elle se spécialisent dans la vente de plantes annuelles. Mais cette année, pour la première fois, Line vendra un « kit » pour faire pousser du cannabis. Les gens le demandent, donc on va l’offrir , explique-t-elle.

Lorsqu'elle a commencé dans l'industrie de l'horticulture il y a 35 ans, Line Plante ne pensait jamais aider ses clients à faire pousser du cannabis. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Depuis l’élection du gouvernement Trudeau, l'horticultrice affirme que ses clients lui posent de plus en plus de questions sur la culture de cannabis – que ce soit sur les fertilisants à utiliser ou la sorte de terre à privilégier.

Que dit la loi? La foi fédérale permet de faire pousser jusqu’à quatre plants de cannabis à domicile. Seuls le Québec et le Manitoba ont fait bande à part en interdisant la culture à domicile. Du côté ontarien, la loi provinciale prévoit que les semences de cannabis soient achetées à la Société ontarienne du cannabis.

Un de ses employés, Jonathan Boulerice, se montre bien particulièrement enthousiaste face à ce nouveau phénomène. Je trouve ça magnifique. Ça va créer des nouveaux emplois pour des gens comme moi, qui sont horticulteurs , s’exclame le jeune homme.

Je crois que c’est quelque chose qu’il faut mettre sur nos tablettes. C’est quelque chose qui va certainement être en demande. Line Plante, copropriétaire des Serres Robert Plante Greenhouses

Line tient pour sa part à souligner que plusieurs de ses clients utilisent le cannabis à des fins médicales, pas nécessairement pour avoir un high .