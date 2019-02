1800 personnes attendues aux funérailles des sept enfants Barho

La tragédie a touché des milliers de Canadiens à travers le pays. Les sept enfants d’une famille de réfugiés syriens, âgés entre quatre mois et 14 ans, ont été tués dans un incendie dans la nuit de lundi à mardi : Ahmad, Rola, Mohammed, Ola, Hala, Rana et Abdullah.

Leur père, Ebraheim Barho, lutte encore pour sa vie après avoir tenté de sauver ses enfants, selon des témoignages de voisins. Leur mère Kawthar Barho, a aussi subi des blessures, mais les médecins n’ont pas craint pour sa vie. On ignore encore si elle pourra assister aux funérailles de ses enfants, explique le responsable de la mosquée Ummah, que fréquentait la famille, Thierno Diallo.

Plusieurs veillées aux chandelles ont eu lieu depuis mardi et des cadeaux continuent d'être déposés devant la maison de la famille Barho en banlieue d'Halifax. Photo : CBC / Robert Short

Adapter les traditions pour recevoir toute la communauté

Plus de 1800 personnes sont attendues au Centre Cunard pour leurs funérailles qui commenceront à 14 h (heure de l'Atlantique).

La mosquée Ummah, que fréquentait la famille Barho, a rapidement compris que le drame ne touchait pas seulement la communauté musulmane. Les responsables ont donc décidé d’organiser des funérailles un peu différentes de la tradition musulmane.

Ça nous a tous touchés, toute la communauté canadienne. Donc on a décidé que, vu que ce sont des moments difficiles, mieux vaut se réunir tous ensemble donc il faut se réunir tous ensemble. Thierno Diallo, responsable de la mosquée Ummah

La tradition veut que seuls des croyants puissent assister à une telle cérémonie, mais tous sont les bienvenus samedi après-midi.

Le lieu des funérailles a donc été changé. Plutôt que d’avoir lieu dans une mosquée, elles se tiendront au Centre Cunard.

Le Centre Cunard a commencé les préparatifs vendredi pour accueillir au moins 1800 personnes. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Les funérailles musulmanes sont aussi habituellement sobres et courtes, mais samedi, on organise une cérémonie plus longue. Les sept petits cercueils seront installés à l’avant et des imams et des dignitaires prendront la parole et réciteront des prières.

Les règles vestimentaires seront également plus souples. Les gens pourront, par exemple, garder leurs chaussures et les femmes ne seront pas obligées de porter le voile.

Après les funérailles, les corps des enfants seront transportés au cimetière musulman de la région d’Halifax où ils seront enterrés lors d’une cérémonie plus intime.