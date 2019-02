Raif Badawi: finaliste pour le prix de la liberté de l'Institut international des droits de l'Homme et de la Paix

Le blogueur saoudien Raif Badawi, dont la famille réside à Sherbrooke, fait partie des 3 finalistes de la première édition du Prix de la Liberté qui sera remis par l'Institut international des droits de l'Homme et de la Paix.

Un texte de Marie-Pierre Roy-Carbonneau

La candidature de l'homme de 35 ans, pour son combat en faveur de l'égalité homme-femme, la liberté de conscience et d'expression, a été soumise par le le lycée Charles de Gaulle de Caen en France. Accusé par les autorités saoudienne d’avoir insulté l’Islam, Raif Badawi est détenu depuis l'été 2012, condamné à 10 ans de prison et à recevoir 1 000 coups de fouet. Il a subi une première séance de 50 coups de fouet en public avant que l’application de cette sentence soit suspendue. Il est toujours emprisonné.

L'autre finaliste est Greta Thunberg une lycéenne suédoise âgée de 16 ans qui milite contre l'inaction des Chefs d'États concernant l'urgence climatique. Considérant qu’aucune liberté n’est possible sur une planète dont l’existence même serait menacée, elle manque l’école tous les vendredis pour aller manifester devant le Parlement de Stockhlom , peut-on lire sur le site internet de Institut international des droits de l'Homme et de la Paix (Nouvelle fenêtre) .

Enfin, Lu Guang, photojournaliste chinois âgé de 58 ans, est l'autre finaliste, choisi lui, pour son combat dénonçant la destruction de l'environnement par le développement industriel de son pays. M. Guang dénonce du même souffle la croissance à tout prix souhaitée par le gouvernement chinois. Il est porté disparu depuis le 3 novembre 2018 dans la province à majorité musulmane du Xinjang, dans le nord-ouest de la Chine, lit-on dans le communiqué de presse. Après avoir été informés que Lu Guang avait été arrêté par la police chinoise début décembre, ses proches sont depuis, sans nouvelles de lui.

L'Institut international des droits de l'Homme et de la paix est une association à but non lucratif qui contribue au développement d'une culture de paix en favorisant l'accès aux droits de l'Homme pour tous.

Le ou la lauréat(e) de cette 1ère édition du Prix Liberté sera désigné à l'issue d'un vote international en ligne, ouvert du 1er au 31 mars 2019, aux jeunes de 15 à 25 ans.