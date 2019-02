Le Festival du Voyageur, une scène sans pareil depuis 50 ans

Les Louis Boys ont été les premiers à jouer, et leur musique traditionnelle a provoqué des gigues impromptues en marge des sièges.

Edwin Prince, un membre fondateur des Louis Boys, explique que, pour le groupe, la préservation de la langue était une priorité et que l’identité franco-manitobaine était renforcée par les compositions originales du groupe.

« Louis Riel c’était la pierre angulaire de tout ça », indique-t-il.

Après les Louis Boys, Nadia Gaudet est montée sur scène et la foule a chanté des harmonies avec elle.

Ensuite, le groupe a capella Madrigaïa s’est réuni (à part Annick Brémault, dorénavant installée à Montréal) pour la première fois depuis 2007 à l’occasion de ce concert. Les chanteuses y prenaient visiblement autant plaisir que la foule.

Récipiendaires de l’Ordre du Capot honorifique

Depuis 1982, le Festival du Voyageur reconnaît des individus qui ont contribué à son épanouissement et à celui de la communauté avec l’Ordre du Capot. Nouveauté cette année, il a été décerné à un organisme, le Conseil Jeunesse provincial, et à un couple, René Comeault et Anita Théroux-Comeault.