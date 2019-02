Problèmes de traversiers : Tourisme Côte-Nord et la MRC de Sept-Rivières demandent l’aide de Québec

Tourisme Côte-Nord réclame une aide financière sur cinq ans commençant par une subvention de 200 000 $ la première année et allant en diminuant durant les quatre années suivantes.

Pour Réjean Porlier, préfet de la MRC et maire de Sept-Îles, cet appui est nécessaire afin de financer une campagne de notoriété.

Les ratés du traversier, du F.-A.-Gauthier, toutes les mésaventures qu’il y a depuis les fêtes ont un impact énorme au niveau du tourisme. On a des sons de cloche comme quoi des gens remettent en question leur déplacement sur la Côte-Nord lors de leurs prochaines vacances , dit-il.

C’est pour cela qu’on appuie cette demande de tourisme Côte-Nord d’avoir une aide pour essayer de renverser la vapeur. C’est une campagne qui est nécessaire , insiste le préfet.

En début de semaine, le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé une subvention de 115 000 $ pour faire la promotion du tourisme sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent. Selon M. Porlier, il faudra plus pour « contrer la mauvaise publicité » engendrée par les difficultés de la traverse entre Baie-Comeau, Godbout et Matane.