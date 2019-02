Incendie dans un immeuble à logements de Larouche : un suspect arrêté

Le feu serait d'origine criminelle et le Service de police de Saguenay a ouvert une enquête. Un individu a été appréhendé. Puisqu'il avait besoin de soins, il se trouve présentement à l'hôpital. Les policiers devraient l'interroger au cours des prochaines heures.

L’alarme a été déclenchée autour de 14 h vendredi. De la fumée se dégageait de l’étage supérieur du bâtiment de six logements. L’immeuble est la propriété de l’Office municipal d’habitation (OMH) Saguenay-Le Fjord.

Une douzaine de pompiers de Larouche et de Saint-Bruno sont intervenus pour maîtriser les flammes. Le feu pourait être d’origine accidentelle et le SPS confirme qu’un suspect a été identifié. Aucune arrestation n’avait cependant encore eu lieu vendredi soir.

Une dizaine de locataires se trouvaient à l’intérieur de la bâtisse lorsque le brasier a pris naissance. Un appartement a été lourdement endommagé, mais personne n’a été blessé.

Le directeur général par intérim de l’OMH Saguenay-Le Fjord, Adam Boivin, a précisé que les locataires ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Ce qui est important pour nous, c'est nos locataires. On a mis en place un service avec nos travaileurs sociaux et communautaires. S'il y a de l'anxiété et d'autres problématiques, ils pourront nous en faire part.

Adam Boivin, directeur général par intérim de l'OMH Saguenay-Le Fjord