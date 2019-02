Début des consultations publiques du projet Gazoduq

Les citoyens peuvent donc en apprendre davantage sur le projet d’implantation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie, poser des questions et soumettre leurs commentaires.

Vendredi après-midi, des enjeux de sécurité ont retenu l’attention au Montagnais. Des opposants au projet et des citoyens qui habitent près du tracé proposé pour l’aménagement d’une conduite de 750 kilomètres s’inquiètent des risques. Le gazoduc transporterait du gaz naturel de l’Ouest canadien jusqu’à Saguenay.

Le président de la compagnie, Louis Bergeron, assure que des mécanismes seraient mis en branle pour détecter des fuites de gaz et que les valves seraient fermées immédiatement en cas d'incident.

Les représentants de Gazoduq affirment que le gaz naturel est peu dommageable en cas de déversement puisqu’il ne se mélange pas avec l’eau et s’évapore avec l’air. La compagnie indique que si le projet va de l’avant, des patrouilles pédestres et aériennes veilleraient au grain le long du tracé. En cas de rupture, des équipes locales entreraient en scène et travailleraient aux côtés de celles de l’entreprise.

Il faut travailler avec les premiers répondants et ça, on est très en amont dans le projet. Lorsqu’on aura un tracé, on va continuer à travailler avec les premiers répondants localisés le long de ce tracé et développer avec eux un plan de mesures d’urgence Louis Bergeron, président de Gazoduq

Les élus et les journalistes ont eu droit à une présentation privée vendredi.

Pour aller de l’avant, le projet Gazoduq devra obtenir le feu vert du Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

D'après les informations recueillies par Mélissa Savoie-Soulières