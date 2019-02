Des restaurateurs manitobains vont redoubler de créativité pour fêter la patate

À partir de samedi, l'organisme Peak of the Market met les restaurateurs du Manitoba au défi, pendant une semaine, pour créer des recettes innovantes autour de la pomme de terre.

La directrice financière de l’entreprise organisatrice, Pamela Kolochuk, met elle-même la main à la pâte.

« J’ai amené les pommes de terre à 15 restaurants », explique-t-elle.

Les restaurants participants reçoivent ainsi 100 livres gratuites de pommes de terre, dont la variété a été choisie préalablement, de la part des fermiers du Manitoba.

Pour l’organisme de promotion de la production locale, l'événement doit permettre d’offrir une perspective différente sur le tubercule.

« On [veut] montrer aux gens qu’on peut faire quelque chose d’autre avec les patates, explique Pamela Kolochuk. On veut que les restaurants fassent quelque chose de spécial. Il y a des idées avec des mélanges pomme de terre et chocolat ou pomme de terre et caramel ».

Au-delà de stimuler les cuisiniers, Peak of the Market veut aussi promouvoir la production locale et le produit.

« La pomme de terre est un bon choix santé. C’est sans gluten et ça a plus de potassium qu’une banane », souligne la directrice financière.

À écouter: La Semaine de la patate célébrée à Winnipeg

Elle rappelle par ailleurs que l’industrie de la patate est importante dans la province.

Le Manitoba est ainsi le deuxième plus gros producteur au pays derrière l’Île-du-Prince-Édouard.

Ainsi, selon les derniers chiffres de Statistique Canada, en 2017, la province a produit plus d'un million de pommes de terre.

Seuls quelques dizaines de milliers de tubercules séparent les productions des deux provinces.

Au rang des variétés vedettes, c’est la Russet Burbank qui remporte la première place, dans tout le pays.

Il faut dire qu’elle a des arguments.

« Les Russet sont vraiment bien pour faire les frites, affirme Pamela Kolochuk. Mes filles aiment beaucoup la poutine alors on en fait beaucoup avec de la Russet ».