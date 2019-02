Vendor and Servo, les deux robots barman de Winnipeg

Si servir un bon verre de bière est un art, alors Vendor et Servo sont les deux nouveaux artistes de Winnipeg. On peut les voir en action à la brasserie Torque, où ils servent de la bière depuis le 22 février.

Ces deux robots, explique Phil Bernardin, sont essentiellement des bras « reliés par un rail linéaire et contrôlés par un servomoteur » qui leur permet de travailler en tandem pour répondre aux commandes et verser aux clients la bière qu’ils désirent, une opération qu’ils accomplissent en une minute dix secondes.

Si ces deux merveilles de la mécanique électronique sont dans cette brasserie, c’est que leur créateur, Phil Bernardin, est un des copropriétaires du commerce. Il est aussi propriétaire de l’entreprise Eascan Automation, qui construit des engins personnalisés depuis 1992.

« L’ingénierie et la bière vont main dans la main, lance Phil Bernardin. Je travaille dans l’automatisation depuis 18 ans et un jour j’ai été approché par quelqu’un qui travaille dans l’industrie de la bière pour l’aider avec sa ligne de production. Après ça, on m’a demandé de me joindre aux fondateurs de Torque pour démarrer la brasserie et j’ai dit oui, absolument! »

Les amateurs de technologie peuvent désormais commander une bière aux deux robots en se rendant à l’une des quatre stations aménagées à cet effet. En touchant le poignet de Servo, on lui indique si on veut une IPA, une stout ou une bière belge, par exemple.

Phil Bernardin en convient : tout cela ne remplace pas un vrai serveur, mais l’expérience suscite certainement la curiosité.

Santé!