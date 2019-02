« C’est un énorme soulagement », admet la directrice générale de l’orchestre, Kathy Humphreys, qui se considère très chanceuse d’avoir réussi à trouver une autre salle pour accueillir les musiciens et le public. « Il n’y a pas beaucoup de lieux qui sont assez grands et qui possèdent l’équipement nécessaire pour accueillir notre ensemble. »

Les deux représentations du concert KSO At The Movies auront finalement lieu à l’église Oasis les 8 et 9 mars. « Ce n’est pas nécessairement idéal, mais je pense que le public sera confortable, dit Kathy Humphreys. Et je n’ai aucun doute que les performances seront aussi merveilleuses que d’habitude. »

Les musiciens joueront des morceaux tirés de films de plusieurs époques, dont Smile des Temps modernes Charlie Chaplin, E.T., l'extra-terrestre et Le Seigneur des anneaux.

Un toit endommagé

Le théâtre Sagebrush, qui accueille habituellement les concerts de l’Orchestre symphonique de Kamloops, a été fermé pour une durée indéterminée quand des fissures ont été remarquées dans le plafond de la salle. « [Les propriétaires du bâtiment] ont découvert qu’il y a un problème dans la structure du toit », explique Kathy Humphreys.

« Le problème se situe juste au-dessus de la partie de la salle où est installé le public, ajoute-t-elle. Le bâtiment a donc été fermé sur-le-champ pour que les réparations nécessaires puissent être effectuées. »

Les concerts de l’orchestre prévus en avril et en mai pourraient eux aussi avoir lieu à l'église Oasis. « Cela dépendra du temps nécessaire avant que nous puissions retourner au théâtre Sagebrush, précise Kathy Humphreys. Nous annoncerons le lieu des concerts au fur et à mesure. »

La durée des travaux demeure inconnue.