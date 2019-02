En poste depuis un an et demi, le conseiller en éthique du Sénat n'a déposé aucun rapport

Pierre Legaut est un diplômé de l'Université d'Ottawa qui a mené une carrière juridique de 34 ans dans la fonction publique fédérale. En été 2017, il occupe les fonctions de conseiller sénatorial en éthique de manière intérimaire et, en janvier 2018, il est officiellement nommé à ce poste par le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

Depuis son entrée en fonction, M. Legault n'a présenté aucun rapport sur ses enquêtes à la Chambre du Sénat au grand déplaisir de la sénatrice indépendante Frances Lankin qui a demandé au comité de l'Éthique et des conflits d'intérêts de se pencher sur la situation.

Je ne veux pas être vue comme celle qui s'immisce dans les affaires d'un officier indépendant, mais... Sénatrice France Lankin

Je me demande combien de temps cela prend pour mener une enquête et faire un rapport , s'est plainte Mme Lankin au cours d'une entrevue accordée à Radio-Canada. La sénatrice admet que chaque dossier est différent compte tenu du problème soulevé et de la complexité , mais juge que M. Legault est mûr pour un quelconque compte rendu.

Je ne suis pas la seule sénatrice qui s'inquiète de cette situation , a-t-elle insisté. J'ai reçu de nombreuses réponses d'autres sénateurs qui me remercient d'avoir soulevé la question parce que cela les dérange eux aussi.

Pierre Legault est payé entre 795 et 920 dollars par jour, selon un décret rendu public par le Bureau du Conseil privé.

Le sénateur Serge Joyal Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

En faveur de délais raisonnables

Le vice-président du comité de l'Éthique et des conflits d'intérêts, le sénateur indépendant Serge Joyal, reconnaît qu'il existe au sein des sénateurs des préoccupations quant aux délais entourant les enquêtes du conseiller Pierre Legault.

Il est toujours difficile de déterminer ce qui peut provoquer des délais importants dans la conduite des enquêtes, mais lorsqu’après un certain temps il n'y a toujours pas de rapports rendus publics, les personnes impliquées commencent à s'impatienter , a-t-il souligné.

On est très conscient que le système doit aboutir dans un délai raisonnable. Sénateur Serge Joyal

Les membres de son comité aborderont la question et feront des recommandations dans un rapport qu'ils espèrent déposer au mois de mars. Le sénateur prévient, toutefois, qu'il y a une limite à ce qui peut être fait pour accélérer les choses.

C'est difficile d'exiger que les enquêtes soient complétées après six mois, 18 mois ou 3 ans. Cependant, nous sommes conscients que la Cour suprême dans la décision Jordan a imposé une limite de temps pour les procès de 18 mois dans les cours générales et de 30 mois dans les cours supérieures , a-t-il rappelé.

C'est un équilibre entre le respect de l'autonomie du conseiller en éthique de mener les enquêtes selon les moyens et le temps dont il dispose et d'autres part, que la conclusion doit devenir accessible dans un laps de temps raisonnable.

La sénatrice indépendante Frances Lankin. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Des conclusions attendues

La sénatrice Frances Lankin attend impatiemment les conclusions du conseiller en éthique dans le dossier de la sénatrice conservatrice Lynn Beyak qui avait tenu des propos controversés au sujet des pensionnats autochtones. Elle fait partie des sénateurs qui ont demandé en janvier 2018 à M. Legault d’enquêter pour déterminer si Mme Beyak a violé des dispositions du code de conduite sénatorial.

Les conclusions de M. Legault sont également très attendues dans le dossier du sénateur Don Meredith qui a enfreint le code d'éthique de la Chambre haute en entretenant une relation intime avec une mineure. Ce dernier a démissionné de son poste au mois de mai 2017.

Paul Legault n'a pas recontacté Radio-Canada, vendredi, pour une demande d'entrevue. Mais un porte-parole de son bureau a affirmé dans un courriel à CBC que le conseiller doit légalement faire le point sur ses activités dans trois mois. En ce qui concerne les enquêtes sur les sénateurs Beyak et Meredith, ils sont toujours en cours, a-t-on déclaré.

Il doit avoir un enjeu, ici , a laissé tomber la sénatrice Lankin. Est-ce un problème de manque de ressources qui l'empêche de passer au travers de toute cette quantité de travail? Est-ce un problème systémique ou un problème de performance? Je ne sais tout simplement pas pourquoi cela prend autant de temps.

Avec les informations de CBC