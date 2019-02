Un collectif d’artistes de Saskatoon a recréé l'ambiance des cabinets de curiosités

Un cabinet de curiosités, très populaire à la Renaissance, est une salle remplie d’objets étranges : des œuvres d’art, des artefacts ou des objets scientifiques qui peuvent surprendre et même donner la chair de poule.

Dans l'exposition du collectif BAM, les artistes ont installé une cinquantaine d’objets, telles des poupées de cire retrouvées dans une ruelle.

Ce qui est particulier avec les cabinets de curiosités, c’est que la référence historique de chacun des objets peut porter à confusion. Il en revient de la responsabilité du public de trier le faux du réel.

Le collectif artistique BAM a lancé le projet en collaboration avec une vingtaine d’artistes de la région, dont le Fransaskois Jean-Sébastien Gauthier, artiste en résidence au Collège de médecine de l'Université de la Saskatchewan.

L’artiste de Saskatoon a présenté une série de sculptures imprimées en 3D et l'ensemble représente l'évolution de l'embryon d'un poulet vers quelque chose de connu.

Par leur physionomie particulière, les sculptures semblent prendre la forme de l'une des plus anciennes sculptures du monde, la Vénus de Willendorf, raconte l’artiste.

L'exposition de l'artiste fransaskois Jean-Sébastien Gauthier présente les similitudes entre un embryon de poulet (extrême gauche) et l’une des plus anciennes sculptures connues (extrême droite) Photo : Chanss Lagaden/CBC

Jean-Sébastien Gauthier est heureux de voir que le cabaret des curiosités du BAM permet au public de manipuler certains objets de l’exposition comme dans un cabinet de curiosités à l’ancienne .

Je pense qu’il y a quelque chose d’intéressant là à questionner. Plus on peut engager la curiosité, plus on s’est questionné, quelque part. On est prêt à chercher un peu plus fort.

Jean-Sébastien Gauthier