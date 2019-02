Markus Peter: celui qui fait glisser les petits et les plus grands

Comme tout Autrichien, la luge a une place bien spéciale dans le coeur de Markus Peter, résident de Québec depuis presque 30 ans.

« La luge, en Autriche, c’est comme le hockey ici. Tout le monde a une ou deux luges à la maison. »

Ébéniste et maître sculpteur, il n’avait cependant jamais fabriqué une luge avant que le Massif de Charlevoix ne l’approche pour lui demander s’il accepterait de se lancer dans la conception de traîneaux traditionnels.

Le Massif se préparait alors à offrir cette nouvelle activité à sa clientèle, sur une piste de plus de 7km.

Les conseils de son père

Markus a accepté le contrat...puis il a appelé son père pour lui demander comment fabriquer les luges!

« Mon père, à l’époque, fabriquait les luges, raconte Markus. C’est lui qui m’a tout expliqué, parce qu’il y a quand même une science en arrière de ça. Il est important que les angles soient justes pour que la luge glisse bien. On a fait un prototype et après on a lancé la production. »

Markus Peter dans son atelier de Québec. Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui encore, il estime être le seul fabricant de luge autrichienne au Canada, peut-être même en Amérique.

Dans son atelier du nord de la ville, il coupe, plane et plie lui-même le bois de frêne pour en faire des objets qui peuvent vous faire filer à plus de 70 km/h sur la neige.

Sa conjointe, Christine Drolet l’assiste dans le tressage de l’assise de chaque luge.

« Peut-être qu’un jour, nous serons plusieurs, ce serait bien », dit-il.

Mais, à 400$ pièce, la vente au détail de luge autrichienne est un marché plutôt inexistant, admet Markus.

Pour l’instant, ses commandes proviennent surtout des centres de glisse du Québec qui souhaitent diversifier leurs activités.

Outre le Massif de Charlevoix, la luge alpine se pratique aussi au Domaine du Radar dans la région de Lotbinière et dans quelques autres endroits dans la province.