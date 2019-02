L'entente de principe à la SAQ approuvée à 93 %

Dans un communiqué, le syndicat se réjouit notamment de l'augmentation du nombre d'employés réguliers de la société d'État, qui passe de 1400 avant la négociation à 1750.

On a travaillé très fort pour faire disparaître le plus possible les disparités de traitement entre les salariés et pour améliorer la conciliation famille-travail pour tous les membres. Nous sommes très fiers du résultat.

Katia Lelièvre, présidente du syndicat