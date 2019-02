Accaparement des terres: l'UPA régionale demande aux gouvernements d'investir en agriculture

Plus de 14 % des terres agricoles en culture au Témiscamingue appartiennent à des non-résidents. Une donnée qui inquiète la Fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) en Abitibi-Témiscamingue.

Devant le phénomène grandissant d'accaparement des terres, l'UPA somme les différents paliers de gouvernement à réinvestir massivement dans l'agriculture locale.

Plus de 12 000 hectares de terres au Témiscamingue sont la propriété de non-résidents.

Des propriétaires de Gatineau et l'Assomption possèdent à eux seuls plus de 4200 hectares de terres au Témiscamingue, ce qui fait de ces derniers les 2 plus grands propriétaires privés de terres agricoles sur le territoire.

Selon les plus récentes données obtenues par l'UPA, dans certaines municipalités du Témiscamingue, plus de 25 % des terres cultivées le sont par des non-résidents.

Ces chiffes inquiètent l'UPA. L'organisme souhaite ainsi que les agriculteurs et la relève aient accès plus facilement au foncier agricole.

On demande des outils pour pouvoir acquérir ces terres-là. Que les jeunes aient les moyens d'acheter ces terres-là pis de faire de la production agricole sur notre territoire. Il va falloir qu'on ait des programmes de capital ou des fonds d'actions pour pouvoir acquérir les terres , déclare le président de l'UPA, Pascal Rheault.

Un secteur en déclin

Toujours selon les chiffres avancés par l'UPA, les budgets à l'agriculture ont chuté de 71 % entre 2008 et 2017.

Au dernier recensement de l'agriculture de 2016, l'Abitibi-Témiscamingue comptait 574 fermes soit 37 % de moins qu'en 2006.