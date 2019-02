Les travaux avancent au centre multisport des Îles-de-la-Madeleine

Les travaux respectent le budget de 15,7 millions de dollars.

Le centre multisport est situé à quelques pas de la polyvalente. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le projet comprend deux glaces, l'une d’entre elles aura aussi des gradins adjacents avec 800 places. Pour l’autre, la Municipalité a fait le choix d’installer un anneau de marche et de course au lieu d'une estrade.

Deuxième glace. Tout autour, on peut voir l'anneau de course qui mesure 1,8 mètre de large et 170 mètres de long. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Avec ce nouveau bâtiment, le régisseur sport et plein air, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Vincent Leblanc, explique que le souhait est de proposer de nouvelles activités pour les Madelinots, que ce soit des sports intérieurs comme du badminton, du soccer intérieur du hockey, du dek hockey, peu importe. On pourra offrir ça à nos citoyens et évidemment la piste de course qui va amener aussi un achalandage certain .

Le hall d'entrée est complètement vitré. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les responsables prévoient aussi un surplus au budget de fonctionnement d’environ 50 000 $ annuellement.

Jusqu'à 800 spectateurs pourront assister à une rencontre sportive. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le directeur de l'ingénierie de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jean Hubert, souhaite le réinvestir en activités pour les Madelinots. On espère également offrir plus de services, plus d’animations, plus d’activités pour les gens des Îles à l’intérieur du centremultisports.

Galerie de presse. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Arénas de Fatima et de Havre-aux-Maisons

L'avenir des deux anciens arénas de Fatima et de Havre-aux-Maisons est toujours incertain.

La Municipalité a laissé aux comités de loisirs de ces secteurs jusqu'à l'été pour trouver un projet communautaire ou privé pour réutiliser les bâtiments.

L'aréna de Havre-aux-Maisons. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les projets doivent être autosuffisants financièrement.

Si des solutions ne sont pas trouvées, les anciens arénas seront démolis.

L'heure est au patinage libre au Colisée Albin-Aucoin de Fatima. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La municipalité dispose de 100 000 $ par aréna pour la démolition. Si un projet est accepté, cet argent sera plutôt donné au comité.