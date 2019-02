Le Grand Bain : on y va pour se faire du bien

Une critique de Mélanye Boissonnault

On y va pour rire

Le film possède une certaine parenté avec The Full Monty (Le grand jeu), long métrage britannique qui mettait en scène une bande de chômeurs qui devenaient effeuilleurs le temps de se remplir un peu les poches. Dans Le Grand Bain, les hommes plongent dans la natation synchronisée masculine (oui, oui, vous avez bien lu)! Ils n’ont pas des corps d’athlètes, mais s’assument avec beaucoup de comique (pour le spectateur). La bande sonore des années 1980 et un clin d’oeil au film Flashdance risquent aussi d’en faire sourire plus d’un.

On y va pour l’humanité

C’est une comédie, mais c’est un peu plus que ça. Le premier tiers du film nous présente les membres de cette équipe masculine de nage synchronisée. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont presque tous mal en point, dépressifs ou amochés par la vie. Le film devient franchement touchant quand on les voit se raconter après la séance d’entraînement en piscine. C’est là que ces pauvres types se montrent deviennent aussi vulnérables qu’attachants. Quand un film joue habilement avec les codes de la comédie et qu’il arrive, en plus, à élever le niveau par avec une réflexion sur ce que c’est qu’être homme, il ne peut que nous charmer!

On y va pour les acteurs

Pour qui connaît les acteurs, on prédit un plaisir supplémentaire. Et quelle performance! Par exemple, Jean-Hugues Anglade en rocker has been face à sa fille, ou Philippe Katerine parfait dadais, ou encore Mathieu Amalric qui se démène avec une énergie qui transcende son physique, tous sont excellents.