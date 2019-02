Jeux d'hiver du Canada : le Québec dominant, l’Alberta inspirée par la foule

Que ce soit en biathlon, patinage de vitesse, en gymnastique ou en tennis de table, de nombreux jeunes athlètes de 10 à 20 ans ont brillé.

En biathlon, les Albertaines ont donné le ton en réussissant un triplé au 6 km. Pascale Paradis, Jenna Sherrington et Naomi Walch ont été inspirées par la foule.

Je suis très contente de mes performances aux jeux. En plus, d’avoir mes amies sur le podium, c’est très spécial! Pascale Paradis, biathlète

Du côté masculin, Léo Grandbois de Sherbrooke a mis la main sur quatre médailles en biathlon : deux d’or et deux d’argent. J’aurais aimé qu'elles soient toutes en or , dit-il, mais je reste satisfait des Jeux du Canada .

En patinage de vitesse, Brockyln McDougal de Calgary a remporté cinq médailles au 500, 1000, 1500, 3000 mètres et à la poursuite.

Aux derniers Jeux d'hiver du Canada, à Prince-Georges en Colombie-Britannique, le Québec avait complètement dominé en patinage de vitesse. Cette fois-ci, l’Alberta est venue brouiller les cartes.

Le boxeur fransaskois Janick Lacroix qui s'entraîne à Medicine Hat a perdu en finale face à l’Ontarien Moe Zawadi.

En gymnastique, Felix Dolci du Québec a battu le record du plus grand nombre de médailles obtenues lors de Jeux d'hiver du Canada, toutes disciplines confondues, avec 11 médailles remportées lors des deux derniers Jeux d’hiver.

Le gymnaste québécois Felix Dolci a battu un record avec 11 médailles lors des deux derniers Jeux d’hiver. Photo : Radio-Canada

Je me suis toujours entraîné très fort et maintenant ça me motive pour aller plus loin , a-t-il mentionné.

Au tableau des médailles, avant les résultats finaux en ringuette et en hockey masculin, le Québec domine avec 82 médailles, soit le double des médailles de l'Alberta, qui surprend avec 40 médailles. La province est nez-à-nez avec l’Ontario, qui la talonne pour le deuxième rang au classement, une première pour la province hôtesse.

Lors des derniers Jeux d’hiver en 2015, le Québec avait remporté 141 médailles au premier rang devant l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta.

L'équipe albertaine de basketball en fauteuil roulant a remporté la médaille d’or. Photo : Radio-Canada

Les compétitions de la deuxième semaine débutent le lundi 23 février avec, entres autres, le hockey féminin, le ski de fond, le ski alpin, le patinage artistique, le judo et le badminton. Les Jeux du Canada à Red Deer se déroulent jusqu’au 2 mars.