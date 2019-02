BC Ferries rajoute des traversées annulées en 2014

Le service de traversiers BC Ferries va ajouter plus de 2700 traversées par an pour desservir les communautés côtières de la Colombie-Britannique.

La ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Claire Trevena, a déclaré qu’elle voulait mettre un terme aux compressions budgétaires de l’ancien gouvernement et inverser la tendance.

Pendant des années, les usagers des services de traversiers ont vu les services diminuer et les prix augmenter. La qualité des services de transport est une nécessité pour les populations côtières et non un luxe , a ajouté la ministre.

Des trajets seront ajoutés pour l’île de Vancouver, les basses-terres continentales, les îles du sud du golfe Haida Gwaii et la côte nord de la province.

Cette annonce survient le jour même de la publication d’un rapport de l’ancien vice-ministre des Transports, Blair Redlin, au sujet des services de BC Ferries.

La province envisage aussi de revoir l'ensemble du fonctionnement du réseau. Le salaire versé aux membres du conseil d’administration et de leur prime de retraite pourrait aussi être revu à la baisse.

Le gouvernement veut également étudier quels types d'infrastructures pourraient être développées en complément au service de traversiers.

Des changements pourraient être apportés dès ce printemps.