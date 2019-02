Une délégation d'étudiants de l'Université d'Ottawa concourent à une compétition culinaire à Boston

Les étudiants ont été sélectionnés et préparés par le chef Frédéric Filliodeau, directeur des opérations culinaires pour les Services alimentaires de l'université. Il y a de cela six mois, aucun d'entre eux n'avait d'expérience significative en cuisine.

La délégation est constituée de quatre étudiants, amateurs de cuisine.

On a un étudiant en droit économique, un étudiant en génie mécanique, un étudiant en histoire. Il y en a une qui est en nutrition, donc qui a un peu plus de connaissances. Non, mais voilà, on part de zéro , explique le chef.

Vendredi soir, l'équipe recevra une boîte qui contient les ingrédients avec lesquels elle devra travailler samedi.

On va certainement travailler très tard ensemble pour créer une recette parce qu'ils veulent être très bien organisés , souligne M. Filliodeau. Leur mentor sera présent lors de la compétition, mais ne pourra leur donner que des indications.

Ils seront jugés sur plusieurs critères dont la technique, l'originalité, la texture, le travail en cuisine et bien sûr, le goût.

Selon Patrick Genest, idéateur de la compétition et accompagnateur de la délégation, leurs chances de gagner sont plus élevées que lors des éditions précédentes.

On a fini deuxième deux fois. Et une fois, on a fini à un point de la première place. C'était décevant, mais cette année, on s'enligne pour gagner Patrick Genest, idéateur de la compétition et accompagnateur de la délégation

Une longue préparation

C'est leur passion commune pour la nourriture qui a poussé le petit groupe à s'engager dans un défi hors du commun : celui de remporter une compétition culinaire sans avoir obtenu de formation traditionnelle en cuisine.

J'avais plus en tête qu'on allait avoir les ingrédients, qu'il fallait être créatifs et essayer de faire le mieux qu'on pouvait , lance Jérémie Brisson en repensant aux raisons qui l'ont poussé à s'inscrire.

Le chef Filliodeau a passé les six derniers mois à entraîner ses recrues. Pendant six heures tous les samedis, ils ont dû apprendre les techniques de base puis développer une fluidité, un sens du travail d'équipe et surtout un sens de l'organisation.

Il les a aussi mis à l'épreuve en les faisant cuisiner pour 80 clients.

Pour Marlyne Lao, il est plus difficile de cuisiner pour 80 personnes que pour 4, notamment en raison des efforts de minutie. Ce [n'était] pas 80 assiettes pis on va juste mettre la nourriture dedans. Il fallait vraiment s'appliquer 80 fois , illustre-t-elle.

Comme une équipe sportive

Mme Lao affirme se sentir comme si elle faisait partie d'une équipe sportive. Ensemble, ils s'entraînent et s'encouragent.

Faire la cuisine, ce n'est pas seulement décorer un plat. Il faut qu'on coure partout dans la cuisine, c'est beaucoup d'effort mental aussi , affirme-t-elle.

Le concours Iron Chef est une idée de Patrick Genest. Avec des collègues, ils ont voulu créer une compétition originale pour animer la vie universitaire.

Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé dans les sports , conclut M. Genest.

Avec les informations de Rachel Gaulin