De travailleurs étrangers à citoyens de la Beauce

Embauchés à la suite de missions de recrutement, les 119 nouveaux travailleurs d'Olymel arrivent au pays en vagues successives depuis mars 2018.

Jusqu'à présent, 97 travailleurs immigrants se sont ajoutés au petit village du sud de Québec où ils construisent petit à petit leur nouvelle vie.

Je me disais que ça allait être super dur et super difficile. Ç'a été le cas.

Lisley Jean-Michel Anicet évoque ainsi les différents efforts d'adaptation qu'il faut faire dans un nouveau pays, mais surtout dans une région qui n'a pas l'habitude d'accueillir de nouveaux arrivants.

L'homme de 33 ans et sa conjointe Marie Jefanie se sont établis dans un petit appartement de Vallée-Jonction depuis un peu plus de 6 mois.

En dehors de son travail à l'usine de transformation de porc, Lisley Jean-Michel occupe une partie de son temps à la salle d'entraînement de Sainte-Marie dans le village voisin.

C’est une façon pour lui de décompresser, mais aussi de s'intégrer à son nouveau mode de vie beauceron.

Il compare son intégration à l'entraînement physique. Atteindre un objectif ne se fait pas sans effort. Il doit notamment s'adapter à son horaire de travail, développer de nouvelles amitiés et se déplacer sans voiture dans une région rurale.

« J'avais déjà préparé mon mental à ça. Je pense que dans la vie, il faut être combatif. Peu importe les problèmes, il faut pouvoir les surmonter jusqu'à ce qu’on arrive à un point d'adaptation et que tout devienne normal », philosophe M. Anicet.

Les nouveaux travailleurs permettent à Olymel de surmonter la pénurie de la main-d’œuvre et ainsi poursuivre la production sur deux quarts de travail, de jour comme de soir.

Cette carrière leur offre en échange l'opportunité de refaire leur vie ici et l'espoir qu'un jour, leur permis de travail temporaire se transforme en résidence permanente. Un rêve que caresse la majorité d'entre eux.

À 28 ans, Marie Véronique André a décidé de ne pas suivre la trace de ses parents mauriciens. Confrontée à la pauvreté à l’île Maurice, elle rêvait de jours meilleurs au Canada.

La jeune travailleuse a réussi à se faire des amis, notamment en intégrant la chorale de la paroisse.

La chorale, c'est un moment de détente. J'adore me sortir du monde du travail. Ça me permet de connaître un peu de monde aussi.

Il y a un an, l'annonce de l'embauche des travailleurs temporaires avait créé une certaine méfiance en Beauce, une méfiance qui maintenant s'est dissipée. De la sensibilisation a été effectuée, notamment pour informer la population sur les besoins en main-d'oeuvre.

Marie Véronique affirme toutefois que les échanges qu'elle a avec les autres citoyens traitent régulièrement de son origine.

Sans laisser place au racisme, sa présence en Beauce suscite la curiosité. « Il faut toujours s'expliquer pourquoi on est ici. Tous les jours c'est comme ça », relate-t-elle.

Lysley Jean-Michel croit pour sa part que cette curiosité est normale et qu’il faut laisser aux Beaucerons le temps d’apprendre à les connaître.

C'est important de faire le pas et d'aller vers eux. On ne connaît pas le pays. Ce sont les meilleures personnes pour nous guider et nous aider.

Lisley Jean-Michel Anicet