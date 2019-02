Une docteure avise elle-même les patients du délai d'attente à l'urgence

La docteure Karine Samson donne toujours une idée du temps d'attente aux patients lors de son quart de travail. Elle a aussi l'habitude de leur offrir quelque chose à manger afin de patienter.

La situation actuellement c'est que j'ai 1 patient à voir en arrière puis après ça j'embarque avec vous dans la salle d'attente. disait-elle aux patients lors de notre passage mercredi dernier.

Elle leur explique ensuite qu'elle voit normalement entre 2 et 4 patients à l'heure. Pour elle, il s'agit d'une façon d'offrir une approche plus humaine.

C'est un patient un jour qui avait attendu près de 18 à 20 heures qui étaient très irritables et il m'avait dit que c'était inhumain le temps d'attente et qu'il aurait aimé ça avoir une idée du temps d'attente qu'il y avait devant lui. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à toujours aller voir les patients dans la salle d'attente. Je fais ça depuis pratiquement le début de ma pratique. Dre Karine Samson

Elle assure d'ailleurs que les médecins sont très sensibles au fait que l'attente peut parfois être très longue.

Que ça fasse 5 minutes ou 20 heures qu'on est à la salle d'urgence, quand on souffre quand on est malade, on aimerait ça être soigné immédiatement et c'est compréhensible. Malheureusement les gens dans la salle d'attente ont pas idée à quel point on court en arrière pour essayer de les voir le plus rapidement possible.

Une façon de faire appréciée des patients

Lors de notre passage à la salle d'urgence, les patients ont vraiment apprécié que Dr Samson prenne la peine de venir les informer.

"C'est très bien, c'est rare que ça arrive, c'est la première fois que j'en ai connaissance ici puis je pense que c'est apprécié des gens, les gens ont tous réagi de façon très positive." Affirmait une patiente qui attendait dans la salle.

"C'est super, je n’ai jamais vécu ça, ça peut réconforter certaines personnes ou des journées qui a des enfants où des fois le parent a pas le temps d'aller à l'épicerie ou au Tim Hortons chercher des grignotines, je trouve qu'elle a un grand coeur." ajoutait une autre patiente.

Karine Samson assure qu'elle a l'intention de poursuivre cette pratique, vous aurez donc peut-être l'occasion de la croiser si vous devez attendre à l'urgence de Rouyn-Noranda.