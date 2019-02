Un mariage inoubliable pour un homme atteint du cancer et sa femme

Jennifer May a été agréablement surprise par le dévouement des habitants de Weyburn en Saskatchewan qui ont participé à l'organisation d'un mariage inoubliable pour elle et son fiancé qui n'a que quelques mois à vivre.

« Il a toujours été mon roc, mais quand le roc craque, ça fait mal », confie-t-elle.

Son conjoint, Jason Court, a appris récemment que son cancer s’était répandu dans son corps, et qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre.

Le couple était déjà fiancé, mais Jennifer May explique que cette terrible nouvelle l’a poussée à précipiter la cérémonie.

Jennifer May et ses deux garçons ont alors décidé d’organiser un mariage simple avec une dizaine d’invités, près du jour de la Saint-Valentin.

Elle a publié sur les réseaux sociaux un message pour recevoir des conseils sur l’organisation du mariage. À son grand étonnement, la nouvelle s’est rapidement répandue dans sa communauté de 10 000 résidents dans le sud de la province.

De l'aide inattendue

Une dame que Jennifer May surnomme « l'ange terrestre » a répondu à l'appel de la fiancée sur les réseaux sociaux en lui faisant prendre de l'expansion. En 24 h, les membres de la communauté se sont mobilisés pour rassembler ce qu’il fallait pour le mariage : robe pour la mariée, une cravate pour l’époux, des chemises pour les enfants.

Ils ont fourni la décoration, les bijoux et même les services de photographie.

On ne sait jamais tout ce dont on dispose dans une petite ville, jusqu’au jour où l'on a un besoin. Jennifer May

Le couple a finalement échangé les anneaux devant 65 personnes à la salle Captain’s Hall à Weyburn.

Jennifer May dit être réconfortée par toute cette générosité et espère avoir l’occasion d'aider sa communauté à son tour dans le futur.

À travers toute cette épreuve, la nouvelle mariée dit être frappée par la force de ces garçons.

Parfois, quand elle se met à pleurer, ses enfants lui disent : « Papa sera à un meilleur endroit, et il ne souffrira plus ».

Aussi court que son mariage puisse être, elle espère en tirer le meilleur.

« On passe du temps ensemble. On ne se concentre pas sur les choses négatives. On se contente d’apprécier la compagnie de l’un et de l’autre », raconte-t-elle.

Avec les informations de Janani Whitfield, CBC