SNC-Lavalin et un consortium américain se partageraient la phase 2 du train léger d’Ottawa

Un consortium dirigé par Kiewit Corporation, basé aux États-Unis, et un autre dirigé par SNC-Lavalin sont les premiers choix de la Ville pour la construction de la seconde étape du train léger à Ottawa, dont le montant est estimé à 3,6 milliards de dollars, selon un rapport rendu public vendredi.

Il s'agit du plus important projet d'infrastructure jamais entrepris par la Ville d'Ottawa.

Pour le mettre en oeuvre, la Ville d'Ottawa pourrait choisir deux consortiums, l'un dirigé par SNC-Lavalin et l'autre par Kiewit Corporation. Cette compagnie, basée à Omaha, dans le Nebraska, est l'une des plus grandes organisations de construction et d’ingénierie en Amérique du Nord.

Cette seconde phase va prolonger le train à l'est de la station Blair jusqu'au chemin Trim, à l'ouest du pré Tunney jusqu'au chemin Moodie et plus au sud jusqu'à Riverside-Sud. Un nouveau lien vers l'aéroport international d'Ottawa est également prévu.

Cette nouvelle section du réseau de transport en commun comptera 24 nouvelles stations et 44 kilomètres de rail supplémentaire.

L'étape 2 inclurait aussi un accès à la station Bayview pour un éventuel arrimage avec une liaison ferroviaire en provenance de Gatineau.

La totalité du projet est estimée à 3,6 milliards de dollars, un montant plus élevé que ce qui était prévu initialement, soit 3,3 milliards de dollars. Toutefois, le coût d’entretien serait de 2,721 milliards de dollars, soit 703 millions de dollars de moins comparé au prix de 2012 pour l’entretien de l’étape 1.

La phase 2 devrait être terminée d'ici 2023.

Agrandir l’image Le maire Jim Watson lors de la présentation de l'étape 2 du train léger. Photo : Radio-Canada / Kate Porter

L'Ontario n'a pas confirmé sa participation

Le gouvernement fédéral, provincial et la Ville d'Ottawa devront assurer le financement de ce projet.

Le gouvernement fédéral et le précédent gouvernement provincial de Kathleen Wynne s'étaient engagés - dans une lettre adressée au maire d'Ottawa Jim Watson en mai 2018 - à verser 1,2 milliard de dollars dans ce projet .

Mais le gouvernement progressiste-conservateur élu au printemps dernier n’a toujours pas confirmé sa participation, bien que le premier ministre Doug Ford ait déclaré qu’il appuyait l’extension du train léger pendant la campagne électorale de 2018.

Mardi, Jim Watson devrait rencontrer le premier ministre ontarien à Queen's Park.

Le vote du conseil municipal sur ce dossier est prévu pour le 6 mars.

Avec les informations de Kate Porter et de Gilles Taillon

Plus de détails à venir