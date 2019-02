Montgolfière remporte la Chicane électrique 2019

Le quatuor de Saint-Boniface, anciennement connu sous le nom de Batoche, a offert aux spectateurs un mélange de jazz fusion et funk franco qui a plu aux juges du concours.

Les musiciens se sont démarqués par leur dégaine et leur aisance sur scène.

Felixe Sturk-Lussier, la batteuse du groupe, décrit l’énergie dans la tente comme électrisante.

« C’est une super opportunité pour nous comme jeunes musiciens qui veulent avoir une carrière dans le monde de la musique », affirme-t-elle.

Elle pense que cette aventure n’aurait pas été possible sans l’appui des mentors du 100 NONS, organisme qui chapeaute le concours et qui œuvre à l’épanouissement de l’industrie et de la culture musicale francophone au Manitoba.

« On a eu un super bon mentor qui nous a aidés », ajoute Felixe Sturck-Lussier.

La musicienne précise que quelques spectacles sont à l'horaire de la formation, et elle espère aussi que le groupe pourra bientôt enregistrer quelques chansons en studio.

Les autres concurrents de la Chicane électrique étaient les groupes Jacques 7, La Concorde, Mishiwayitay, Colombe de fer, Adagio et Less then well.