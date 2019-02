40 ans, un anniversaire important pour les Jeux de l’Acadie

Une quarantaine de personnes assistaient au lancement des commémorations, vendredi matin à Moncton.

La coureuse olympique, Geneviève Lalonde, à droite, prend une photo avec des jeunes bénévoles des Jeux de l'Acadie et la mascotte Acajoux. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

L’événement central des fêtes sera bien sûr la grande finale des Jeux, tenue dans les municipalités de Grand-Sault, Drummond, Saint-André et Saint-Léonard, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, du 26 au 30 juin.

La cérémonie d'ouverture des Jeux célébrait les quatre peuples fondateurs de Miramichi : les Premières Nations, les Écossais, les Irlandais et les Acadiens. Photo : Radio-Canada / Monique Bourque

Un livre sur l’histoire des Jeux sera publié cet automne. On a tellement de photos à montrer et d’histoires à raconter , lance Mylène Ouellet-LeBlanc, directrice générale de la SJA.

La SJA va aussi créer un Temple de la renommée. L’intronisation se fera lors du banquet annuel à la fin octobre.

C’est important de reconnaître le travail de personnes influentes et importantes pour les Jeux.

Les Jeux de l’Acadie ont vu le jour en 1979, dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de l’Acadie.

Je ne sais pas si Jean-Luc Bélanger et son groupe de fondateurs réalisaient l’ampleur sur les communautés et la francophonie, 40 ans plus tard.

Mylène Ouellet-LeBlanc