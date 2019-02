Les assemblées de la MRC de Minganie seront diffusées en ligne

C’est un souci de transparence et d’accessibilité qui a poussé la MRC a prendre cette décision. La distance et l’isolement des municipalités sur le territoire de la MRC représentent un défi pour la démocratie de la MRC.

On a 8 municipalités, 2 communautés autochtones dans la région. Elles sont établies sur environ 250 km de littoral. On a aussi l’île d’Anticosti, au sud, qui est complètement isolée et 95 % de nos réunions sont faites à Havre-Saint-Pierre.

Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie