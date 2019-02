Notre édition week-end

1. Quels pays ont emporté le plus d’Oscars du meilleur film en langue étrangère?

Le réalisateur italien Federico Fellini a remporté quatre Oscars du meilleur film en langue étrangère, un record. Photo : Getty Images / AFP

Le long métrage américano-mexicain Roma est l'un de ceux qui pourraient rafler plusieurs honneurs, dimanche soir, lors de la cérémonie des Oscars, notamment dans les catégories du meilleur film et du meilleur film en langue étrangère. Jamais une production non anglophone n'a remporté le prix du meilleur film. C'est l'une des raisons pour lesquelles la catégorie du meilleur film en langue étrangère a été créée.

Par Bernard Barbeau

2. Comprendre l'affaire SNC-Lavalin en 5 points

Le premier ministre Justin Trudeau se fait embrasser par la ministre de la Justice et procureure générale du Canada Jody Wilson-Raybould après son discours promettant une meilleure reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la Chambre des communes à Ottawa le 14 février 2018. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le premier ministre Justin Trudeau est sur la sellette parce que son bureau aurait présumément tenté de faire des pressions sur Jody Wilson-Raybould alors qu'elle était procureure générale afin d'éviter un procès criminel à SNC-Lavalin. Difficile de s'y retrouver? Voici un aperçu de cette affaire qui suscite énormément de questions à Ottawa.

Par Ximena Sampson

3. Créer du plasma à partir de raisins : le mystère est enfin résolu

Un raisin coupé en deux produit du plasma dans un four à micro-ondes. Photo : Hamza K. Khattak, Pablo Bianucci, et Aaron D. Slepkov/PNAS

Des raisins peuvent, à eux seuls, faire jaillir des flammes dans votre four à micro-ondes. Bien qu'il ne soit pas recommandé de l'essayer chez soi, cette « expérience » circule sur Internet depuis plusieurs années. Des chercheurs canadiens ont trouvé une explication à ce phénomène surprenant.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

4. Méditer pour se sevrer des écrans

Une jeune femme médite dans un parc au coucher du soleil. Photo : iStock / kieferpix

Les technologies prennent de plus en plus de place dans nos vies. Trop, selon certains. Pour échapper à la boulimie des écrans, ils sont de plus en plus nombreux à faire de la méditation, à réapprivoiser l'ennui ou simplement à redécouvrir les jeux de société.

Par Janic Tremblay

5. Les sanctions internationales sont-elles efficaces?

Au conseil de sécurité, l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley vote en faveur des sanctions contre la Corée du Nord. Photo : Reuters / Amr Alfiky

Iran, Corée du Nord, Venezuela, Syrie... la liste de pays visés par des sanctions internationales est longue. Mais quelle est l'utilité réelle de ces mesures?

Par Ximena Sampson

6. Élection présidentielle en Ukraine : vers la victoire du populisme?

Ioulia Timochenko est candidate à la présidence ukrainienne pour la troisième fois dans sa carrière. Photo : Reuters / Valentyn Ogirenko

Un baron du chocolat dont les actions contre la corruption n'arrivent pas à convaincre, un humoriste néophyte inspiré par son rôle de président parfait dans une série télé, et une égérie révolutionnaire qui suscite la passion autant que la haine... Les trois meneurs dans la course à la présidence ukrainienne ont un style résolument différent, mais une chose les unit : leur discours populiste. Qui sont-ils?

Par Joëlle Girard

7. Et si le corps nous permettait de mieux traiter la douleur

Photo : iStock

Des chercheurs français sont parvenus à amplifier une molécule antidouleur produite par le corps, au point où elle s'est avérée plus efficace que la morphine. Et les premiers essais chez l'animal sont prometteurs.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. L’avez-vous vu? Des feux de circulation pour drones et du bois transparent

Illustration artistique du trafic de drones dans un ciel urbain. Photo : NASA

La NASA prépare la gestion du ciel urbain de demain et des bioingénieurs chinois réussissent à créer un bois vraiment transparent. Sept nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

9. L'exploitation des sables bitumineux perturbe la santé de la faune

Vue aérienne d’installations destinées à l’exploitation des sables bitumineux, à Fort McMurray, en Alberta. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Dans le nord-est de l'Alberta, à proximité de l'industrie pétrolière, les chercheurs rapportent des taux de reproduction plus bas, des organes sexuels modifiés et la présence de poison à rat dans plusieurs des spécimens analysés.

Par Chantal Srivastava

