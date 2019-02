Une patineuse de Roberval aux Olympiques Spéciaux Québec

Passionnée et persévérante : deux qualificatifs qui définissent bien la patineuse artistique Émilia Turcotte. Cette jeune athlète trisomique du Club Les Lames Agiles de Roberval ne prend pas souvent de vacances de l'entraînement. Elle en demande même toujours plus!

Le patinage artistique, c'est d'abord et avant tout une belle histoire de famille. Avec une maman et une marraine qui sont patineuses et entraîneuses, Émilia a donné ses premiers coups de patins à l'âge de 4 ans.

Émilia, c'est une jumelle, donc aussitôt qu'elles ont eu 4 ans, l'âge pour commencer, je les ai amenées parce que, moi, j'étais ici. Ça fait donc partie de sa vie à temps plein depuis des années , souligne Véronique Morin.

Émilia travaille fort pour atteindre ses objectifs. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Nous avons assisté à l'une de ses séances d'entraînement. Émilia parle avec fierté et enthousiasme de son nouveau solo, celui qu'elle présentera très bientôt aux Olympiques Spéciaux Québec à Salaberry-de-Valleyfield. J'ai travaillé le saut de lapin, ma pirouette debout et ma pirouette assise , confie-t-elle.

Son solo, il faut qu'il soit beau, qu'elle réussisse tous ces éléments. Si elle fait bien ses choses, je pense que l'on peut revenir avec une médaille. Elle est capable , conclut avec assurance Véronique Morin.

Le prochain objectif pour la Robervaloise? Une participation aux Jeux d'hiver du Canada qui auront lieu à l'Île-du-Prince-Édouard en 2023.